Evade dai domiciliari e guida ubriaco

Fermato per guida in stato di ebbrezza, poi arrestato perché aveva evaso i domiciliari. È successo nella notte tra sabato e domenica, quando gli agenti della polizia stradale hanno fermato, all’uscita 7 della tangenziale, un uomo alla guida di uno scooter. Sottoposto all’alcool test, è emerso un tasso alcolemico di due volte superiore al limite consentito. Approfondendo il controllo, gli agenti hanno scoperto che l’uomo era uscito nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari, motivo per cui è stato arrestato. Per la guida in stato di ebbrezza, invece, si è proceduto con il ritiro della patente e il sequestro dello scooter.