Evade dai domiciliari per fare serata Inseguito, si nasconde in discoteca

Non solo era in giro, invece di essere chiuso in casa, ai domiciliari. Ma ha pure fatto quanto necessario per farsi notare dai carabinieri, impegnati in un servizio di controllo in via Mattei; inseguito, ha tentato di sfuggire loro; e ha pure danneggiato l’auto di servizio dei militari. Finendo la nottata brava con un arresto per evasione e una denuncia per guida in stato di ebbrezza. Il protagonista della movimentata nottata è un ventiduenne moldavo, che già nelle scorse settimane era stato denunciato dalla polizia sempre per aver violato la misura cautelare a cui era sottoposto.

Il giovanotto, in compagnia di un connazionale di 24 anni, era alla guida di un’auto lungo via Mattei, quando ha notato la macchina dei carabinieri. Invece di cercare di passare inosservato, il ragazzo alla vista dei carabinieri ha subito spinto sull’acceleratore, tentando di dileguarsi. Manovre immediatamente notate dai carabinieri del Radiomobile, che si sono quindi messi all’inseguimento dell’auto in fuga. Fuga che è durata fin nei pressi della discoteca Icon, sempre in via Mattei, dove i due giovani moldavi hanno abbandonato l’auto, proseguendo a piedi, probabilmente nel tentativo di mischiarsi ai tanti avventori in fila per entrare nel locale.

Lo stratagemma non è però bastato: i carabinieri hanno tenuto d’occhio i due per tutto il tempo tra la folla, riuscendo alla fine a bloccarli.

Mentre i ragazzi venivano controllati, l’auto su cui viaggiavano (intestata a una terza persona) che avevano abbandonato in fretta e furia in strada senza tirare il freno a mano, è scivolata da sola, finendo contro la macchina di servizio dei carabinieri, che è stata danneggiata. A seguito dell’incidente, in via Mattei sono quindi arrivati anche gli agenti della polizia locale, che hanno sottoposto il ventiduenne all’alcoltest, risultato positivo. Così il giovane, oltre a tornare in arresto per evasione dei domiciliari, è stato anche denunciato per guida in stato di ebbrezza. L’amico che era con lui aveva con sé una dose di cocaina: è stato quindi segnalato come assuntore alla Prefettura.

Nicoletta Tempera