Evade dai domiciliari Tassista-stalker finisce alla Dozza

Evade dai domiciliari a cui era sottoposto d una settimana: un taxista 40enne è stato arrestato a San Lazzaro. L’uomo, italiano e con la licenza da taxista a Castel San Pietro Terme, era agli arresti domiciliari da una settimana per atti persecutori e stalking nei confronti della ex compagna. Il 40enne, però, era già ben noto alle forze dell’ordine anche per altri precedenti penali diversi dallo stalking. Nella serata di lunedì i carabinieri, come di prassi, sono andati a casa del 40enne, a San Lazzaro, per verificare che questo fosse regolarmente in casa come previsto dalla misura cautelare a cui era sottoposto. L’uomo, però, non si trovava nel domicilio in cui deve scontare gli arresti e si era allontanato con la sua auto di servizio.

A quel punto i carabinieri lo hanno dapprima cercato nella zona, ma, non trovandolo, hanno segnalato l’evasione. I militari sono, poi, tornati a fare un ulteriore controllo la mattina seguente e l’uomo era rientrato in casa. Stando a quanto hanno rilevato gli inquirenti, però, vista la pericolosità sociale dell’individuo e data la sua incapacità di rispettare la misura cautelare, il 40enne è stato nuovamente arrestato ed è stato portato in carcere. Sarà alla Dozza di Bologna che il taxista sconterà il resto della sua detenzione per stalking.

z. p.