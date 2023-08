Evade le tasse per oltre 600mila euro a Bologna, affittacamere scoperto dalla Finanza

Bologna, 21 agosto 2023 - I dati delle prenotazioni online e le recensioni lasciate dai clienti sono costante caro a un affittacamere, che gestisce una piccola struttura ricettiva con sei stanze in centro. I finanzieri del secondo nucleo operativo di Bologna, incrociando i dati delle piattaforme con i redditi dichiarati, hanno scoperto che l'host aveva, in certi casi, un volume di clienti anche doppio rispetto a quello dichiarato.

Proseguendo nei controlli le fiamme gialle hanno anche rilevato che l'imprenditore aveva evaso il fisco per oltre 600mila euro, a partire dal 2017. Gli investigatori spiegano che non si tratta di un evasore totale, ma di uno dei tanti soggetti che dichiarano meno di quanto effettivamente intascano con la loro attività. L'affittacamere al centro del controllo opera prevalentemente su piattaforme di prenotazione online, rivolgendosi in gran parte a turisti stranieri, forte della posizione centrale della sua struttura.

Riscontri su banche dati e verifiche incrociate hanno permesso di intercettare una quota di locazioni brevi in nero pari a circa il 50% della complessiva operatività dichiarata dalla struttura. Sono così stati recuperati a tassazione circa 600mila euro di ricavi non dichiarati. La Guardia di Finanza lo scorso giugno ha portato a termine un'altra operazione che aveva portato a smascherare una società che dichiarava al fisco una minima parte di quanto ricavava affittando una ventina di appartamenti in centro storico, anche a ridosso di piazza Maggiore. Negli ultimi quattro anni, compreso il periodo della pandemia, i ricavi non dichiarati da quella società ammontavano a circa 800mila euro.