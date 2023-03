Evangelisti e Bertoni: "Sulla colata di Lavino il Pd si smentisce"

"Il Pd smentisce se stesso sull’insediamento del Lavino. A due anni dal voto compatto ad Anzola adesso dichiara che non ci sono le condizioni per procedere con il progetto". Lo affermano in una nota Angela Bertoni, consigliera metropolitana di Uniti per l’alternativa, e Marta Evangelisti, capogruppo di FdI in Regione, a proposito del contestato ipermercato. "Oggi però Santi (segretario Pd, ndr) dichiara che la città metropolitana ha bloccato il progetto. Peccato che questa affermazione sia in netto contrasto con quanto scritto pochi giorni fa".