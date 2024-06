Evangelisti (FdI):: "Il turismo sarà minacciato"

Sulla questione dei due impianti eolici nei comuni di Castiglione dei Pepoli e di Camugnano la capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione, Marta Evangelisti ha presentato una interrogazione. "Vogliamo sapere – chiede – se le amministrazioni sono state tenute all’oscuro di tutto e perché in ogni caso la cittadinanza sia stata tenuta all’oscuro di tutto. Bisogna tenere presente che la realizzazione degli impianti inseriti in un contesto naturale, caratterizzato da un paesaggio incontaminato, che rappresenta per gli operatori turistici locali l’unica fonte di reddito certo, potrebbe rappresentare una minaccia alle loro attività".