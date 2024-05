Evans: jazz senza etichette: "Io e il sax, imperturbabili"

"La musica e il paesaggio sonoro cambiano, ma io e il mio sassofono siamo sempre gli stessi, imperturbabili"! Parola di Bill Evans, ufficialmente William D. Evans, metafora perfetta del suo primo album, Living in The Crest of a Wave (Vivere sulla cresta dell’onda), che ne scandì l’evoluzione da strabiliante rapper a inetichettabile del jazz. L’avventuroso che dal piano passò al sax, piegandolo a un senso melodico esotizzante e sensuale domani (ore 22) nella Sala Teatro dell’ Arci di San Lazzaro di Savena per il closing act della sedicesima edizione di Paradiso Jazz Festival firmata Marco Coppi vorrà stupirci – anche cantando– in quartetto con la Vansband All Stars. Line up da capogiro in cui il leader al sassofono è assecondato da Felix Pastorius (figlio del genio del basso Jaco) al basso elettrico, Keith Carlock alla batteria e John Medeski alle tastiere.

Niente da spartire, però, con la grazia e la disperazione dell’omonimo pianista William John Evans, detto Bill, il genio che sapeva incantare il silenzio. Ma tra i musicisti che tirano fuori dinamiche, colori e creatività pensando più che al jazz alla musica c’è proprio lui, con i suoi attacchi febbrili di sax, nel crogiuolo di hip-hop, neo-jazz, groove, funk e pop. Cavalcando l’onda creativa della fusion, anzi, andandole addosso restando sé stesso, risalendo la risacca di tante trasformazioni.

Bill, l’omonimia con l’autore di ’My Foolish Heart’ che faceva piangere e ridere Miles è stato un segno del destino?

"Lo escludo. Il mio futuro è stato orientato da quanto mi hanno ispirato John Scofield, Mick Jagger e il ’grassone’ del Sol Levante Hiram Bullock. Dal bisogno di cullarmi nel sassofono, dall’esigenza di comporre. E dall’evoluzione che ne è seguita, per cui ho guadagnato e perso molti fan e qualche amico, in tutto il mondo e non solo nell’Illinois".

Si sente fortunato per aver goduto di una paternità musicale plurima e sublime, da Dave Liebman e Miles Davis a John McLaughin, Herbie Hancock e Randy Breker?

"Non saprei, fortunato o maledetto. Fu Dave che mi raccomandò a Davis con cui a 21 anni registrai sei dischi tra cui The Man with the Horne e Decoy. Poi mi unii al gruppo di John. Herbie mi svelò parte della sua grande abilità compositiva. E con Randy continuo a suonarci. Ognuno dei miei 28 album da solista è una continuazione dell’ultimo".

Va fiero delle nomination ai Grammy ottenute con ’Soul Insider’ e ’Soulgrass’?

"Certo, ma la musica non è lo sport, i riconoscimenti hanno un valore morale. Nessuno può eseguire le tue composizioni meglio di te".

L’America vive di jazz?

"No, anche perché continua a essere di nicchia, uno per i bianchi un po’ snob e uno per i neri un po’ arrabbiati".