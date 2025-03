Evasione alla Dozza . Caccia al detenuto . La fuga dopo la revoca della semilibertà

La revoca del regime di semilibertà e subito dopo l’evasione. Per la prima volta, venerdì sera, un detenuto è riuscito a evadere dalla casa circondariale bolognese. Si tratta di Mneraj Fatbardh, albanese di 34 anni, arrestato nel 2023 per rapine in villa e in appartamento, con un fine pena nel 2028. Stando a quanto ricostruito dal Nir della polizia penitenziaria, che si è messo subito al lavoro nelle ricerche del fuggitivo, Fatbardh era alloggiato nella sezione occupata dai detenuti semiliberi, che affaccia sul piazzale d’ingresso del carcere e si trova fuori dalla cinta muraria a custodia delle sezioni detentive, separata dall’esterno soltanto da una cancellata. Da novembre, infatti, aveva avuto accesso al beneficio, lavorando per una ditta di pulizie di Imola. Un impegno che si era interrotto ai primi di marzo, dopo che Fatbardh era stato arrestato per spaccio dagli agenti del commissariato imolese: il trentaquattrenne, infatti, invece di svolgere le mansioni che gli erano state date, durante le ore fuori dal carcere aveva preso a spacciare cocaina, custodendola proprio negli uffici che avrebbe dovuto pulire. Da qui, la sospensione immediata delle uscite, seguita dalla decisione del giudice della revoca del beneficio, arrivata venerdì sera.

Fatbardh era dunque in quest’area meno ‘protetta’ quando è stato informato che doveva essere trasferito al padiglione Giudiziario. Erano circa le 21,30. In quel momento nella sezione c’era un solo agente della penitenziaria: il poliziotto stava per accompagnare Fatbardh nella sua nuova cella, quando sono rientrati altri sei detenuti. Come prassi, ogni volta che i ‘semiliberi’ rientrano devono essere registrati e consegnare le loro cose prima di accedere alle stanze detentive. Stando a quanto ricostruito, l’agente avrebbe quindi detto a Fatbardh di attendere, mentre lui espletava questa pratica. E l’uomo, invece, senza farsi notare, avrebbe approfittato di questo frangente in cui il poliziotto era indaffarato, per uscire nel cortile, girare dietro la palazzina e arrampicarsi sulla cancellata. Un gioco da ragazzi per un ladro d’appartamento.

Una volta dall’altro lato, il trentaquattrenne è scomparso tra i campi attraversati dal canale Navile. Appena l’agente si è accorto della fuga ha dato l’allarme. La foto del fuggitivo è stata diramata a tutte le forze dell’ordine. Sono stati controllati palazzi e cantine tra via del Gomito, via Ferrarese e via della Dozza, senza però riuscire a rintracciare l’uomo che ha parenti nell’Imolese. Ovviamente il primo posto dove i carabinieri sono andati a cercarlo, anche qui senza però, al momento, risultato.

"L’evasione di un detenuto è il sintomo di una malattia che noi e gli altri sindacati denunciamo da tempo – spiegano dalla Fp Cgil –. Questa patologia si chiama sovraffollamento cronico della struttura, che ospita quasi il doppio dei detenuti che dovrebbe contenere, e carenze di organico spaventose. A completare il quadro ci sono sistemi di controllo e sorveglianza anacronistici o più semplicemente inesistenti. Gli operatori di penitenziaria e il personale tutto sono chiamati a operare in un simile contesto proibitivo, se non da incubo. Definirli ‘eroi’ è semplice costatazione". "Un fatto assurdo – il commento della Fns Cisl – che dimostra le condizioni in cui versa la Dozza. Dopo la guerriglia di lunedì, adesso un’evasione. Situazioni che si fatica sempre di più a gestire, di fronte anche a una mancanza di spazi per misure alternative". Giovanni Battista Durante e Francesco Campobasso del Sappe ribadiscono "la necessità di continuare a dare priorità alla sicurezza, attraverso le assunzioni di personale di polizia penitenziaria, oggi carente di circa 4mila unità. Ed è necessario reperire nuove scuole di formazione, dopo che tre sono state dismesse per scelte politiche sbagliate". "Che l’istituto bolognese abbia grosse pecche strutturali, soprattutto nei sistemi di allarme e videosorveglianza, è cosa nota e più volte denunciata da UilPa – dice il segretario Domenico Maldarizzi –. Il personale è sottodimensionato e stanco, al contrario della popolazione detenuta che aumenta. Con simili carenze è sempre più probabile che accadono tali eventi".