Evasione dalla Dozza. Il detenuto si è consegnato. Indagini su chi lo ha aiutato

Bologna, 2 aprile 2025 – È stato convalidato ieri mattina l’arresto, per evasione, di Mneraj Fatbardh, albanese di 34 anni. Il detenuto, evaso venerdì sera dalla Dozza, mentre era in attesa di essere trasferito dalla sezione che ospita i semiliberi al padiglione Giudiziario, è stato rintracciato dai poliziotti della penitenziaria lunedì, nei pressi della stazione di Imola. Stando a quanto ricostruito, su consiglio del suo avvocato Chiara Belletti, il trentaquattrenne ha deciso di costituirsi: avrebbe chiamato in carcere, chiedendo della direttrice e poi avrebbe detto agli agenti dove si trovata, precisando che si sarebbe consegnato, ma solo ai poliziotti della penitenziaria.

Che, all’arrivo in stazione a Imola, però, non lo hanno subito trovato, in quanto si era allontanato. Lo hanno rintracciato poco dopo, in un locale nei pressi, e lo hanno arrestato per l’evasione. Lui non ha opposto resistenza. Nei giorni della latitanza, aveva sicuramente trovato ospitalità da qualcuno degli amici e famigliari che vivono nella cittadina del Santerno, visto che sicuramente non aveva dormito per strada: era pulito e indossava abiti diversi da quelli che aveva la sera dell’evasione. Per questo adesso gli agenti della penitenziaria della Dozza e del Nir stanno indagando, per verificare chi lo abbia aiutato in questa breve latitanza, ipotizzando il reato di favoreggiamento.

Ieri, dopo la convalida, il processo per l’evasione è stato rinviato al 14 aprile. Intanto, in attesa dell’esito di questo processo, è stato ripristinato il definitivo per Fatbardh, che avrebbe finito di scontare la sua pena nel 2028. Sicuramente, un termine che dovrà essere rivisto, non solo a seguito dell’evasione, ma anche dell’altro arresto collezionato a marzo dal trentaquattrenne. L’uomo era stato infatti arrestato per spaccio dai poliziotti del commissariato di Imola, che lo avevano sorpreso a vendere cocaina. La teneva nascosta negli uffici che, nelle ore fuori dal carcere, avrebbe dovuto pulire per conto della ditta per cui lavorava.

n. t.