“Evasione fiscale di Ion”. Inchiesta sul gruppo dell’imprenditore bolognese Pignataro”

Bologna, 9 aprile 2025 – Il gruppo Ion finisce sotto la lente della Procura. Il pm Michele Martorelli ha infatti aperto un’inchiesta per evasione fiscale nei confronti del colosso fintech di proprietà dell’imprenditore bolognese Andrea Pignataro.

Al gruppo, un conglomerato attivo nelle tecnologie, nei servizi e nei dati in ambito finanziario, sarebbe stato contestato il mancato pagamento di imposte per circa mezzo miliardo di euro nel decennio 2013-2023, conto che sale a 1,2 miliardi dopo il calcolo degli interessi. Ion sta collaborando con gli inquirenti nella convinzione di poter dimostrare di aver agito correttamente e di poter dimostrare la propria estraneità alle accuse.

Il gruppo di Pignataro è solo l’ultima delle grandi società tecnologiche finite nel mirino del fisco e della magistratura italiani, che hanno acceso un faro su molte big tech americane, da Google a Meta, da Amazon a Apple. Colossi su cui mantengono una costante pressione regolatoria, concorrenziale e fiscale anche le autorità europee, provocando più di un mal di pancia negli Usa, dove l’amministrazione Trump contesta le barriere che frenano le loro imprese.

Secondo la classifica dei miliardari d’Italia appena pubblicata da Forbes, che a fine 2024 conta 74 paperoni in graduatoria, Pignataro risulta essere secondo con 34,2 miliardi di dollari (al primo posto Giovanni Ferrero con 38,2 miliardi) tanto da essere definito il ’Bloomberg italiano’.

L’imprenditore 54enne si è laureato in economia all’Alma Mater e poi ha conseguito un PhD in matematica a Londra all’Imperial College. Ex trader a Salomon Brothers, ha fondato Ion nel 1999. Negli ultimi anni ha effettuato ulteriori acquisizioni in Italia, aggiudicandosi i software bancari di Cedacri, le informazioni commerciali di Cerved e quelle di Prelios.