Evasione fiscale, Papeete a giudizio

Trentuno rinvii a giudizio al 16 maggio 2024 davanti al tribunale collegiale di Ravenna, tra persone fisiche e società legate al mondo dell’estate, mentre per una ventina di posizioni è stato pronunciato un proscioglimento per prescrizione, e dieci imputati hanno patteggiato pene fino a 15 mesi. È l’esito dell’udienza preliminare del processo dove si contesta una importante evasione fiscale, con un’inchiesta partita dalla società Mib Service. Tra gli imputati, anche due rappresentanti del gruppo Papeete il noto stabilimento balneare di Milano Marittima, famoso anche per i raid estivi di Matteo Salvini.

Tra chi ha patteggiato, anche Mascia Ferri, ex concorrente del Grande Fratello: cinque mesi, convertiti in 4.500 euro di multa