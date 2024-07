Dopo l’evasione dal Pratello blitz nelle strutture detentive per minorenni a Bologna

Bologna, 3 luglio 2023 – Solo ieri l’evasione neanche tanto rocambolesca di un ragazzino di 17 anni dal carcere minorile del Pratello. Seguita dal grido di sofferenza delle forze della polizia penitenziaria sul sovraffollamento dell’istituto detentivo per minorenni (che attualmente ospita 43 detenuti).

E da questa mattina la polizia è passata al contrattacco: ha eseguito “numerose perquisizioni” in comunità che ospitano minori sia in città che in provincia. La questura spiega anche che "negli ultimi mesi numerosi sono stati i minori coinvolti in vari episodi delittuosi verificatisi nella città di Bologna".

Nell'ambito dei servizi cosiddetti ad "Alto impatto", disposti dalla Direzione centrale anticrimine-Servizio centrale operativo, sono "oltre duecento le donne e gli uomini della Polizia di Stato impiegati" in queste attività fra operatori della Squadra mobile, equipaggi dei Reparti prevenzione crimine, personale della Polizia scientifica e contingenti del Reparto Mobile. Ulteriori dettagli verranno forniti più tardi.

Chi è l’evaso dal Pratello

Un ragazzo di 17 anni, di origine tunisina, ha scavalcato prima la recinzione del cortile e poi il muro esterno: è successo ieri, proprio al Pratello. Il ragazzino – che compirà 18 anni tra un mese – è tutt’ora ricercato. Era stato arrestato con l’accusa di fare parte della banda composta da 4 giovanissimi che, a fine aprile, aveva rapinato due pizzaioli di via Toscana. I titolari vennero minacciati con un machete e un coltello. L’evaso era stato arrestato il 9 maggio nel Reggiano.