Evaso dal Pratello: "Prevedibile, meglio chiudere"

È un diciassettenne della provincia di Ravenna il ragazzo che, domenica, è evaso dal Pratello, dove era detenuto per lesioni personali. La fuga del minorenne, che ha approfittato delle impalcature dei nuovi lavori del tribunale dei minori per scappare, è durata poco, con il ragazzo subito rintracciato e riportato dentro dagli agenti della penitenziaria. I sindacati sono subito intervenuti denunciando il fatto, ritenuto prevedibile.

"Questa notizia purtroppo non ci sorprende affatto – è il commento della Cgil –. Come denunciato anche di recente, il personale da qualche giorno è costretto a recarsi in istituto a piedi, a causa dei lavori di ristrutturazione e da ieri, anche gli automezzi di servizio non sono immediatamente disponibili. Non riusciamo ad immaginare cosa potrebbe accadere in circostanze simili e nel momento in cui i lavori interesseranno l’istituto con la contemporanea presenza dei ristretti che oggi contano circa 40 presenze. Verrà chiesto al personale di dotarsi di biciclette o monopattini per provvedere in caso di situazioni analoghe? Non è comprensibile l’ostinazione dell’amministrazione di non voler chiudere temporaneamente l’istituto, consentendo ai lavori di procedere più speditamente ed evitare problematiche simili o peggiori.

Anche questa volta, i colleghi della polizia penitenziaria sono riusciti a mettere fine alla fuga, e per questo va il plauso di questa organizzazione sindacale che chiede il riconoscimento delle previste e una nota di encomio per il personale tutto intervenuto. La fp Cgil chiede con forza ancora una volta alle autorità competenti di mettere fine ad una situazione non più sostenibile e invita l’amministrazione a prendere decisioni coraggiose al fine di evitare altre situazioni incresciose come quella accaduta a soli pochi giorni dall’inizio dei lavori".