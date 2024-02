Evasore totale ’Commercialista’ finisce nei guai

Un’operazione della Guardia di Finanza di Bologna, insieme ai colleghi delle Fiamme Gialle della Tenenza di Molinella, ha permesso di scovare un commercialista ‘furbetto’ che ha evaso il fisco almeno per 125mila euro e che percepiva anche il reddito di cittadinanza, senza averne i titoli. Protagonista della vicenda un 60enne di origini toscane, ragioniere, con precedenti penali di vario genere, anche per reati specifici.

L’uomo, da qualche anno, operava in pieno centro a Baricella: offriva, soprattutto a stranieri, servizi di assistenza fiscale come nei Caf, ma anche pratiche relative ai permessi di soggiorno e al ricongiungimento con familiari che si trovano fuori dalla comunità europea. Nell’ufficio con lui operava una donna, poco più che 30enne, sua compagna anche nella vita. Anche lei è finita nella rete della Finanza di Molinella perché lavorava senza contratto regolare, ovvero in nero. Ma ecco i dettagli di quest’intricato sistema ideato dal 60enne per frodare lo Stato. L’uomo deteneva ben tre partite Iva. L’ultima aperta, e registrata sul territorio felsineo, nell’aprile del 2021 ed è proprio da qui che è scattata l’indagine delle Fiamme Gialle, coordinata dal luogotenente carica speciale Saverio Lauriola.

Su questa partita iva, infatti, il 60enne non dichiarava mai nulla, come, poi, del resto neanche sulle altre due. Questo ha insospettito la Guardia di Finanza che ha, dunque, avviato controlli più dettagliati. Questi hanno permesso di notare che l’uomo, che non detiene a suo nome alcun conto corrente, a cadenze regolari si versava su una Postepay centinaia di euro. I soldi, è poi emerso dalle indagini, erano i proventi, gli unici ad ora tracciabili, delle operazioni che il 60enne portava a termine nella sua attività baricellese: ogni servizio veniva pagato in contanti, e senza fattura.

Dal computo si evince che la somma frodata contestata al soggetto, ovvero 125mila euro, potrebbe anche essere molto inferiore all’importo reale. Un ‘evasore totale’, dunque, che oltretutto, senza averne i requisiti, percepiva da tre anni anche il reddito di cittadinanza. Grazie a questa erogazione pubblica, illecita nel suo caso, il commercialista ha frodato lo Stato per ulteriori 30mila euro. Ed è proprio per questa percezione indebita del reddito di cittadinanza che il 60enne è stato denunciato dalle Fiamme Gialle all’autorità giudiziaria: dovrà, infatti, rispondere, pagando una sanzione amministrativa, di indebita percezione di erogazioni pubbliche. Ad ora nulla gli è stato imputato a livello penale, ma solo sul piano amministrativo, perché le indagini a suo carico, come specificato dalla Tenenza di Molinella della Guardia di Finanza, sono tuttora in corso e potrebbero riservare ulteriori sorprese.

