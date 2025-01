Evelina spegne cento candeline: "Donna determinata e coraggiosa"

I cento anni della signora Evelina Martini di San Giovanni in Persiceto. E’ nata il 6 gennaio del 1925 nella frazione di Amola, vive nella Residenza per anziani Asp Seneca di San Giovanni, e nei giorni scorsi è stata festeggiata da familiari - la figlia Mara con il genero Nevio, la nipote Barbara, il pronipote Conor con sua mamma Eleonora, moglie del nipote Andrea -, da amici e da ospiti della struttura. Presente alla festa anche Nicolò Melotti, amministratore unico di Asp Seneca. Nell’occasione la centenaria ha ricevuto la visita del sindaco Lorenzo Pellegatti che le ha donato una pergamena con i complimenti dell’amministrazione comunale per il traguardo raggiunto.

"Cresciuta in una famiglia profondamente legata alla Partecipanza – dicono i familiari –, Evelina ha dedicato la sua vita al lavoro nei campi, ricoprendo con passione anche il ruolo di mondina. E ha sempre avuto nei confronti della vita un carattere determinato e coraggioso. Amante dei fiori e delle domeniche trascorse giocando a carte con le amiche, Evelina ha affrontato le sfide della vita con forza e spirito positivo".

Durante la festa è intervenuto il primo cittadino che ha sottolineato l’importanza di valori come l’attenzione e il rispetto per le persone anziane. "Quando l’età avanza – ha affermato Pellegatti, ringraziando il personale della struttura per l’alta professionalità – e si perde la capacità di difendersi o di esprimersi, il rispetto è fondamentale. Tuttavia il rispetto è un valore che deve restare sempre al centro delle nostre azioni, perché rappresenta la base di una società solidale e umana".

La figlia Mara, con affetto e ironia, ha descritta Evelina con poche parole: "La nonna bis non soccombe mai, nemmeno al tempo". Mentre il giovane Conor ha esclamato: "La nonna bis ha vinto". Poche parole per riassumere l’orgoglio e l’affetto di una famiglia riunita per rendere omaggio a una donna che ha saputo attraversare il tempo con coraggio e determinazione.

p. l. t.