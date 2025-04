Eventi, concerti e solidarietà. Tutti in piazza. XX Settembre

Solidarietà, spettacoli teatrali, iniziative culturali e musicali. Il calendario di eventi che animano XXL Piazza Libera si arricchirà ancora di più a partire da aprile grazie alla collaborazione tra Confcommercio Ascom Bologna ed Emil Banca. Nel giardinetto del Cassero di piazza XX Settembre, gestito da Confcommercio Ascom Bologna, in collaborazione con il Comune di Bologna, grazie anche a Emil Banca prenderà vita un calendario di appuntamenti diversificati, portando nel cuore della città eventi che spaziano dal teatro alla musica, dalla solidarietà all’arte, coinvolgendo associazioni, artisti e cittadini in un percorso di valorizzazione urbana.

"Grazie alla collaborazione con Emil Banca e al coinvolgimento di realtà culturali e associative puntiamo a rendere questo spazio un luogo di partecipazione e valorizzazione sociale – commenta Giancarlo Tonelli, direttore generale Confcommercio Ascom Bologna –. Eventi, spettacoli e iniziative solidali animeranno la piazza, dimostrando come la rigenerazione urbana passi anche attraverso la cultura e la condivisione. Confcommercio Ascom Bologna crede fermamente in questo modello. Una città più viva è una città più attrattiva, per i cittadini e per le imprese".

Le iniziative organizzate da Emil Banca prenderanno il via con una serie di appuntamenti. Domani dalle 10 un incontro all’insegna della solidarietà con i volontari e le volontarie di Ageop che saranno presenti con una postazione dedicata alla raccolta fondi per la ricerca e la cura dei bambini malati di tumore. Sarà possibile acquistare uova di Pasqua solidali. Venerdì dalle 16.30, un salto nel tempo con la commedia dell’arte: la Fraternal Compagnia porterà in scena le tradizionali maschere italiane. Si tratta di un calendario in continua evolizione che propone innumerevoli attività.