Eventi e cinema al ’Fermento’

La sindaca Isabella Conti e la sua vice Benedetta Simon hanno inaugurato, in via Giovanni Paolo II, ’Fermento’, un centro di aggregazione giovanile che sarà gestito dagli educatori di OpenGroup con la partecipazione delle famiglie della zona. Si tratta di una sperimentazione di cura condivisa degli spazi pubblici resa possibile grazie ad un patto di collaborazione con il Comune di San Lazzaro. La sala principale dell’edificio sarà la sede degli educatori di strada che animeranno i pomeriggi degli adolescenti in uscita dalle scuole superiori (il lunedì e il giovedì), ma sarà anche uno spazio che potrà essere vissuto a pieno dalle famiglie del quartiere che proporranno attività e momenti di aggregazione per tutti: a volte una ludoteca, a volte una sala cinema, oppure un laboratorio di murales come una vera e propria banca del tempo. Soddisfatta la vicesindaco Benedetta Simon: "Diamo agli adolescenti un luogo dove esprimersi, socializzare, insieme ai coetanei e con la vicinanza di operatori formati. I nostri giovani hanno bisogno di sentirsi visti e ascoltati in luoghi accoglienti e sicuri, in cui crescere insieme. Il progetto prevede anche la collaborazione delle famiglie che abitano nella zona, che si sono proposte con generosità per realizzare attività per ragazzi, bambini e genitori, in un’ottica di cittadinanza attiva e di gestione condivisa dei beni comuni. Queste famiglie sono una risorsa preziosa, che contribuisce a generare un senso nuovo di comunità". "Creare nuovi spazi di aggregazione e socializzazione dove i nostri ragazzi possono esprimersi è fondamentale - commenta il sindaco Isabella Conti - Luoghi come questi oltre a ravvivare il quartiere permettono a tutti di incontrarsi, stare insieme , confrontarsi e captare subito anche eventuali situazioni di disagio. Investire nel territorio e sui giovani aiuta le nuove generazioni a capire l’importanza del bene comune, affinché il rispetto per il prossimo e tutto quello che li circonda sia un valore fondamentale nelle loro vite".

Zoe Pederzini