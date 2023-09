Eventi e fiera, il centro storico si accende con la Festa dei giovani

Ha preso il via ieri la Fiera - Festa dei giovani di Pieve di Cento. La kermesse, alla 56ª edizione, è in programma fino a domani. Nel cartellone della manifestazione intrattenimento e stand gastronomici. "Grazie alla collaborazione tra Pro Loco, commercianti, Comune e associazioni – dice il sindaco Luca Borsari – quest’anno contiamo più di 40 eventi: Le Scuole e la pinacoteca Graziano Campanini aprono le loro porte in maniera straordinaria consentendo ai tanti visitatori di ammirare le loro bellezze; la mostra fotografica di Medardo Alberghini proprio all’interno della pinacoteca; a Porta Ferrara sono in mostra le eccellenze della Scuola di artigianato artistico ed in particolare della sezione liuteria; la Rocca, grazie al Gruppo Fai e alla Partecipanza agraria di Pieve di Cento, vivrà una nuova atmosfera mostrando anche alcune sorprese al suo interno".

"A Porta Bologna, finalmente riaperta al pubblico – continua il primo cittadino –, si può visitare la mostra di Marco Alberti e a Porta Cento è presente l’esposizione fotografica dedicata alla Strage del 2 Agosto. In Piazza Andrea Costa sono previsti diversi concerti, per non dimenticare lo spettacolo pirotecnico, quest’anno interamente offerto dai commercianti, che concluderà la manifestazione". All’interno del circuito fieristico, saranno presenti quattro punti spettacolo, 150 tra espositori e food truck che animeranno le vie del paese e l’immancabile area luna park. "Come Pro Loco – aggiunge Francesco Taddia presidente della Pro Loco –, essere al timone dell’organizzazione di questo importante evento è per noi motivo di orgoglio. E questo è possibile solo grazie alla solida collaborazione tra i volontari, amministratore comunale, il Comitato operatori economici e le tante associazioni del territorio che si sono spese per rendere migliore l’evento".

