Eventi estremi, serve un piano di difesa

Il problema c’è, e non solo per quanto riguarda il torrente Ravone. L’amministrazione comunale ovviamente è stata messa sotto accusa e sta cercando di capire cosa abbia originato il guaio. Ma se anche si fosse già compreso il motivo da cui nasce l’inconveniente in pochi giorni dal primo episodio sarebbe comunque stato difficile risolvere in così poco tempo il problema. È vero che in un quarto d’ora il Ravone è cresciuto di un metro e mezzo , ma non si può più parlare di evento straordinario. Ora di straordinario serve un’operazione che consenta di non avere il cuore in gola e gli stivali ai piedi ogni volta che piove. Il problema del resto è più ampio. Il clima è cambiato. Sempre più spesso il meteo ci riserverà eventi estremi con piogge intense e disastrose alternati a una forte siccità. mettiamoci il cuore in pace. E allora non serve più mettere qualche pezza qua e là, aggiustare un argine, modificare un sistema idraulico. È necessario un nuovo approccio complessivo verso la manutenzione e la messa in sicurezza di fiumi, torrenti, canali, compresi quelli a scorrimento sotterraneo nelle città. Bisogna cambiare in fretta il sistema di prevenzione e difesa idraulica. Altrimenti, ogni volta si ricomincia daccapo: allagamenti, danni, proteste. La politica deve spogliarsi della burocrazia canaglia e mettersi in moto in tempi rapidi. La pioggia non avverte per tempo, scende come e quanto pare a lei.

