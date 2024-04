Eventi in biglioteca: corso di scrittura e incontri con il pedagogista per neo papà A Granarolo ha preso il via il corso di scrittura creativa di primo livello con la scrittrice Marinette Pendola. Appuntamenti in biblioteca per sei martedì, prenotazione obbligatoria. Prossimi incontri anche per papà in attesa e neo papà al Centro per le Famiglie.