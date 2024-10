Eventi religiosi e divertimento con il ‘Festone’

Tutto pronto a San Matteo della Decima per il tradizionale ‘Festone’. E’ la festa del Ringraziamento, in programma da venerdì a domenica prossimi, che prevede spettacoli, eventi religiosi, culturali e sportivi, animazione per grandi e piccini e tanto street food. Domani, anteprima del festone, alle 20,30, nella chiesa parrocchiale, dopo la messa è in programma il concerto di musica sacra. Venerdì dalle 18, in piazza 5 Aprile, Goose Party, apertura stand, musica dal vivo a cura del Vespa club. Seguiranno i ‘Giochi di una volta’ e il dj set.

In via Cento, apertura delle aree commerciali, street food, villaggio agricolo e stand associazioni. Nel teatro parrocchiale, pesca di beneficenza e in piazza Mezzacasa, ‘Ligabusi’ in concerto, band tributo a Ligabue. Sabato, alle 10,30, nella piazzetta del centro civico, via Cento, ‘Arriva la biblio-carriola’, libri e narrazioni itineranti per famiglie. Nell’area associazioni ‘I colori dell’autunno’, laboratorio creativo rivolto ai bambini dai 4 ai 10 anni. E ancora prove libere di mountain bike per la fascia d’età 5 -12 anni affiancati da direttori sportivi; in piazza Mezzacasa, ‘Corazon latino’, spettacolo di danza sportiva e dj set.

Domenica, nella sala espositiva Marefosca, ‘Un libro per amico’, esposizione di libri fuori catalogo e usati promossa da associazione culturale Marefosca e Centro missionario sezione di Decima; i visitatori potranno ritirare gratuitamente uno o più libri esposti. E ancora nel pomeriggio, piazza Fratelli Cervi, pigiatura dell’uva e in serata esibizione di ballo ed animazione a cura dell’associazione Ritmo Danza. Alle 19,30, processione con la venerata immagine della Beata Vergine Maria fino al Chiesolino e benedizione in piazza. Alle 22, conclusione della manifestazione con lo spettacolo dei fuochi piromusicali. Sabato e domenica ottobre sarà possibile partecipare alla ‘Caccia all’intruso’, promossa dai commercianti di San Matteo della Decima: nelle vetrine dei negozi aderenti ci sarà un intruso da trovare. In occasione del Festone, sono previste modifiche alla viabilità e alla sosta dei veicoli nelle vie e nelle piazze interessate all’evento. La kermesse è a cura del Comune della Pro Loco Decima e della parrocchia.

p. l. t.