Evento della Santanché. Santori rifiuta l’invito

Un grande evento sul Lago Maggiore per parlare di turismo. Mattia Santori, ex sardina e delegato del sindaco Matteo Lepori al Turismo, declina l’invito del ministro Daniela Santanché e domani riferirà in Consiglio comunale per spiegare le ragioni del forfait al ’Forum internazionale del turismo’ lanciato dalla ministra Daniela Santanché nelle gioranta del 24 e 25 novembre a Baveno.

Intanto, le anticipa su Instagram: "Due settimane fa arriva l’invito da parte della ministra Santanché a tutti gli assessori al Turismo delle principali regioni e città italiane a partecipare a quello che viene definito Forum internazionale del turismo. La location è da paura, un hotel super lusso sul Lago Maggiore, e anche il format è di quelli che ti spingono ad accettare a scatola chiusa: due giorni a spese del ministero, tra cene di gala, light lunch e notte in una camera con letto king size – racconta sui social –. Poi ieri esce il programma, e la presa per il c... si materializza. Perché secondo la Santanché un forum sul turismo coincide con la passerella di tutti i ministri del governo che vengono a intrattenerci per 24 ore. Nessun esperto in scaletta, né rappresentanti delle Regioni, che in Italia hanno la delega al turismo, né operatori del settore. Manca all’appello pure Enit, l’Agenzia nazionale del turismo – continua il consigliere comunale del Pd –. E allora mi dispiace, perché mai avrei pensato di rifiutare un invito ministeriale, ma il turismo è una cosa seria e la politica pure. E mi vergognerei a raccontare ai miei concittadini o ai lavoratori bolognesi che il sabato e la domenica lavorano per accogliere i nostri turisti che me ne vado in gita a spese del Comune di Bologna e dello Stato italiano a sentire la Bernini e Lollobrigida che ci parlano di ‘gusto’ e ‘stile di vita’ moderati da Nicola Porro e Paolo del Debbio", contesta.

"Lunedì (domani) riferirò meglio in Consiglio comunale perché oggi ho comunicato che non parteciperò a questa farsa. Nel frattempo, buon week-end e buona fortuna a chi lavora nel turismo. Ci aspettano tempi duri", conclude.