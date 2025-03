Evoluzioni e ricordo. Ecco le tre sorelle del maestro Cechov

Approda domani per la prima volta in regione sul palcoscenico del Teatro Laura Betti di Casalecchio l’allestimento delle Tre sorelle di Anton Cechov proposto dalla compagnia Muta Imago. Il cartellone è della stagione multidisciplinare di Ater Fondazione che alle 21 manda in scena questo classico della drammaturgia aperto dalla domanda: perchè ricordare? Un dramma rivisitato dal duo romano Muta Imago composto dalla regista Claudia Sorace e dal drammaturgo Riccardo Fazi in un lavoro di grande potenza visiva. In scena tre interpreti, tre voci di uno stesso corpo in evoluzione e involuzione su una immaginaria e fluttuante linea temporale: la giovane Federica Dordei, la pluripremiata Monica Piseddu e la versatile Arianna Pozzoli, con loro sul palco ad eseguire le musiche dal vivo il compositore Lorenzo Tomio che accompagna la narrazione di questa lotta allo scorrere del tempo.