Gennasi

F

ILM

Con ventitremila biglietti venduti, e centomila euro d’incasso, in dicembre il Modernissino è risultato il cinema più frequentato in Italia, multisala escluse. Evviva, c’è ancora domani.

IL RAGAZZO SALVATO

Non bastasse la Lucarelli, Matteo Mariotti, ora in cura al Rizzoli, ha subito il seguente post della Regione, con successive scuse: "Essere attaccati da uno squalo è un’avventura che popola i peggiori incubi di molti e che ha fatto la fortuna di un grande cineasta come Steven Spielberg". Più cult che anima.

IL LADRO

In fuga da un appartamento appena ripulito di gioielli e monili, in via Francoforte, un tunisino 41 enne è stato catturato da un carabiniere fuori servizio che abita proprio nel condominio. È il tuo anno, vecchio, dacci dentro!

VIA SAFFI

Lunedì è stato riaperto il cantiere del tram, con deviazione su via Vittorio Veneto in direzione centro. I lavori termineranno il 27, ritardi e complicazioni permettendo. Le buche, l’alluvione, il Ravone semel, bis, ter, varie ed eventuali. Fine pena mai.

SU IN COLLINA

Nella parte alta di via Monte Donato, comprese le vie Santa Liberata e Gaibara, gli autobus non arrivano. La fermata più vicina della linea 51 dista un paio di chilometri, per cui i residenti, un centinaio, devono muoversi in auto. Interpellato dai diretti interessati, il Comune, paladino dell’uso dei mezzi pubblici, ha risposto che "non è purtroppo possibile garantire la copertura di tutto il territorio". Signora, scende alla prossima?

L’AEROPORTO

L’anno scorso Borgo Panigale ha sfiorato i dieci milioni di passeggeri, record assoluto. Aumenti del 17,4 per cento rispetto al 2022 e, finalmente, del 6 per cento rispetto al 2019, nell’era pre-Covid. Sarà pure troppo piccolo, scomodo e imperfetto, per carità, ma il Marconi continua a crescere che è un piacere. Il volo del calabrone.