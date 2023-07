Ex Beghelli, i Verdi contro il polo Celli: "Rivedere i piani urbanistici"

Secondo ed ultimo voto sul nuovo polo logistico nell’area ex-Beghelli di Crespellano, domani nel consiglio metropolitano convocato alle 11 per esprimere il parere alle varianti al piano territoriale metropolitano e al piano urbano della mobilità sostenibile come effetto dell’accordo di programma del nuovo polo logistico di via Cassola, in Valsamoggia. Si tratta di esprimere l’ultimo voto sul tema della la trasformazione dell’ex stabilimento ‘Sos Beghelli’ di Crespellano già dismesso da una quindicina di anni in un grande polo logistico che dovrebbe sorgere a ridosso dell’autostrada del Sole. Il dibattito durato un paio di anni ha diviso maggioranze ed opposizioni con divergenze all’interno degli stessi schieramenti.

Nel primo voto di Palazzo Malvezzi tre giorni fa una prima delibera è passata con 11 voti favorevoli e quattro contrari: a favore hanno votato Rete civica e quasi tutto il centrosinistra, mentre Uniti per l’alternativa e il consigliere verde di centrosinistra Davide Celli hanno votato contro. Una bocciatura annunciata già prima della seduta del Consiglio metropolitano. Una decisione nel direttivo provinciale di martedì scorso in cui i Verdi bolognesi avevano "ribadito la propria contrarietà ad ogni nuovo consumo di suolo sul territorio metropolitano" chiedendo ai propri amministratori "di non dare il consenso, negli organi in cui sono eletti o nominati, a nuovi progetti di consumo di suolo".

Una direttiva che non tutte le liste di ispirazione ambientalista hanno rispettato nei voti di consiglio a Casalecchio, Valsamoggia, Zola e Monte San Pietro. Con Celli che sostiene invece che "sia urgente un cambiamento radicale che riconduca i nostri territori fuori dalla vergognosa classifica dei maggiori consumatori di suolo" e che ai Verdi bolognesi fa chiedere "a tutte le amministrazioni di rivedere i propri piani urbanistici puntando all’azzeramento dell’occupazione di nuovo suolo nei tempi più brevi possibili".