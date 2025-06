Ex Cartiera, gara per la gestione degli spazi

Da domani sarà on line l’avviso pubblico del Comune di Marzabotto per la concessione di utilizzo di parte dell’area ex Cartiera Burgo. L’avviso riguarda la porzione su cui è in corso la rigenerazione urbana finanziata dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) col sostegno della Città metropolitana. Questi spazi dell’ ex Burgo sono stati rigenerati attraverso lo strumento del Piano urbano integrato ‘La rete della conoscenza. La grande Bologna’, promosso dalla stessa Città metropolitana.

Le opere di rigenerazione, il cui collaudo è previsto entro luglio 2026, riguardano circa 20mila metri quadrati tra spazi aperti e coperti dei 28mila di superficie complessiva dell’ex insediamento produttivo e hanno comportato un investimento di 9,7 milioni di euro, necessari a rendere le strutture adatte a ospitare funzioni collettive, culturali, sociali, turistiche e produttive. La superficie dell’ex cartiera che non è stata inserita nel piano urbano sarà destinata a utilizzi diversi. I locali più prossimi al ponte sul Reno, circa un anno fa, sono stati dati in uso alla cooperativa sociale ‘Lo scoiattolo’ per la realizzazione di Cellulosa, mercato arte e cucina. Nella parte restante dell’ ex stabilimento saranno accolte strutture dedicate alla fragilità sociale, finanziate attraverso l’accesso a bandi regionali specifici. Lo scopo dell’avviso pubblico è individuare proposte che assicurino sostenibilità, valorizzazione dei beni, impatto sociale e culturale positivo per la comunità locale e l’area metropolitana bolognese.

Quella in partenza rappresenta la prima fase della procedura pubblica che porterà all’individuazione dei gestori: all’indagine esplorativa seguirà il bando di gara definitivo. L’ avviso pubblico comprende una zona di ospitalità, un’area bar e ristoro con laboratorio, un auditorium con sala conferenze e spazi espositivi, uno spazio coworking e startup, una velostazione con ciclofficina, spazi aperti e coperti per eventi, socialità, mercati, una torre espositiva e locali tecnici di servizio. Gli spazi riqualificati saranno oggetto di una concessione unica che prevede l’utilizzo di tutte le strutture disponibili affidate alle gestione di operatori singoli, oppure associati.

"Con la pubblicazione del bando – rivela la sindaca Valentina Cuppi – un altro passo verso il traguardo è stato compiuto. Abbiamo lavorato molto per far rivivere l’ ex cartiera, così da creare attività sostenibili e remunerative, in grado di offrire servizi alla comunità e creare nuovi posti di lavoro". Le proposte devono essere inviate entro il 15 settembre 2015 alle ore 13.

Fabio Marchioni