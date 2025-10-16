Nuova vita per l’ex caserma Boldrini a Bologna: alloggi calmierati, spazi di lavoro e cultura

Bologna, 16 ottobre 2025 - Dopo quasi vent’anni di chiusura, inizia una nuova vita (temporanea) per l’ex caserma Boldrini di via Frassinago. La struttura, prima di passare al ministero della Giustizia che ne farà uffici per l’amministrazione penitenziaria, Il progetto ‘Mezz’aria’, lo spazio tra le cose, prevede una rigenerazione urbana temporanea di 300 giorni che risponderà concretamente alla carenza di spazi accessibili per vivere e per lavorare.

Un progetto di uso temporaneo e di rigenerazione urbana firmato da Coop4art, Urban Value by Ninetynine e Pessoa Luna Park (che hanno vinto il bando dello scorso aprile) in collaborazione con Agenzia del Demanio e Comune di Bologna, che trasforma uno spazio dismesso in un luogo da vivere.

Alloggi e spazi a prezzi calmierati

All’ex Boldrini ci saranno spazi di co-working e co-housing, a cura di ‘Idee in rete’, che metterà a disposizione 16 alloggi (dal 20 ottobre si potrà fare richiesta) a prezzi calmierati, ma anche uno spazio cinema, una caffetteria e tanti luoghi gestiti dalle realtà del territorio. Ci saranno laboratori e luoghi di produzione condivisa a cura di Alternative Group, ma anche spazi che verranno utilizzati da Ert.

La presentazione del progetto e degli spazi si è tenuta questa mattina alla presenza del Direttore regionale dell’Agenzia del Demanio Cristian Torretta, del sindaco Matteo Lepore, dell’assessore all’urbanistica Raffaele Laudani, del provveditore dell'Amministrazione Penitenziaria per l'Emilia Romagna Silvio Di Gregorio, dell’ingegner Raniero Madonna project manager di Coop4art, dell’amministratore delegato di Urban Value by Ninetynine Simone Mazzarelli e di Azzurra Galeota, Direttrice generale e artistica di Pessoa Luna Park. Stasera alle 19 l’inaugurazione con l’Orchestra Pavarotti.

Ridare vita a luoghi abbandonati

“Un bell’esempio di cosa sia possibile fare attraverso lo strumento degli usi temporanei, grazie al quale, come abbiamo già visto con altri progetti in città, restituiamo spazi pubblici ai cittadini e alle cittadine, riportando sin da subito alla vita luoghi da tempo abbandonati e offrendo nuovi spazi abitativi, culturali e sociali”, dice il sindaco Lepore.

“Siamo sempre più convinti dell’idea dalla quale siamo partiti oltre 10 anni fa per cui ogni immobile in disuso è un’occasione persa e che il motore di ogni iniziativa sia la cultura, capace di connettere il territorio e rendere le comunità protagoniste del proprio sviluppo”, il commento di Simone Mazzarelli, ceo di Urban Value by Ninetynine, capofila del progetto finanziato da fondi privati.