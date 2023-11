Ex caserma Masini di Bologna: un sopralluogo che coinvolge anche i cittadini

Bologna, 25 novembre 2023 – In un centinaio a provare a calcolare la grandezza del piazzale interno dell’ex caserma Masini percorrendone il perimetro a piedi durante il sopralluogo pubblico di oggi pomeriggio. Un esercizio di intuito e di fantasia utile per immaginare con quali attività si potrebbe ridare vita agli spazi all’aperto dell’edificio in via Orfeo 46, passati in comodato d’uso dalla Cassa depositi e prestiti al Comune di Bologna a luglio 2023.

Un percorso di programmazione condivisa che coinvolge i cittadini in prima persona per individuare le modalità migliori di utilizzo temporaneo di questa parte del complesso. “Ogni luogo ha un proprio spirito e si porta dietro il suo pezzo di memoria”, dice Erika Capasso, presidente della Fondazione innovazione urbana e delegata del sindaco all'Immaginazione civica. E quello dell’ex Caserma Masini è ancora intriso del profumo della libertà dal 21 aprile 1945, giorno in cui fu sottratta dalle mani dei nazifascisti, “per questo vogliamo che torni a essere una piazza”, spiega Simona Beolchi della Fondazione.

La visita nell'area di 1.880 metri quadrati, libera dal 1945

Un’area di 1.880 metri quadrati, circa 300 in più di piazza Verdi, e una capienza di 1.700 persone sedute, che potrebbe presto ospitare campi da basket o da beach volley, un’area gioco per i più piccoli, un palco, una platea e grandi tavoli per eventi e feste popolari, ma anche del verde con alberi e orti in cassetta. Non è esclusa la presenza di bagni chimici e di un’area ristoro, dice il dirigente comunale Donato Di Memmo, responsabile della procedura sugli usi temporanei, mentre è indubbio che sarà ripristinata la corrente elettrica. Nessuna certezza tuttavia sugli spazi interni, in quanto non è prevista l’acquisizione dell’intero immobile da parte del Comune, come precisa l’assessore all’Urbanistica Raffaele Laudani. Il percorso di programmazione condivisa si articolerà in tre appuntamenti aperti a tutti, il primo dei quali lunedì 18 dicembre, e si concluderà entro febbraio 2024, con l’obiettivo di dare avvio alle attività con l’arrivo della primavera.