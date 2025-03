Ex Chiesa di San Mattia. Ultimi giorni per ’Restless Linings’

Ultima settima per visitare l’installazione di Greig Burgoyne ’Restless Linings’ all’ex Chiesa di San Mattia, presenata dai Musei Nazionali di Bologna, a cura di Patrizia Cirino e Denise Tamborrino. L’artista, ospitato in residenza, reinterpreta gli spazi della storica ex chiesa attraverso la creazione di un dispositivo diviso in due azioni di tipo performativo e artistico, dove vengono esplorati i temi della presenza/assenza e della fragilità del linguaggio. La prima opera è una videoinstallazione site specific realizzata all’interno dell’ex chiesa. La fragilità del linguaggio e il suo contenuto si scontrano con il risultato proiettato sulla parete principale dove si trova l’altare. Pagine di giornali a formare una colonna di lunghezza pari all’altezza della chiesa viene lanciato in aria dall’artista, saltando, dando pugni, spingendo, per far sì che questa colonna di giornale si possa estendere fino a coprire l’intera altezza della navata.

Ancora, una vasta installazione di tessuto giallo e scatole di cartone prende avvio da una mappatura della navata, che vede divisa l’area del pavimento della chiesa in 120 sezioni, ciascuna attivata da un gesto. 22 torri emergono dal pavimento giallo, portando l’esterno e l’identità della città di Bologna. Dal giovedì alla domenica dalle 15 alle 20, ad ingresso gratuito.