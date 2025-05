Ex chiesa di San Mattia: una trilogia audiovisiva di arte sperimentale

All’ex chiesa di San Mattia (via Sant’Isaia 14), oggi e domani Nicola Evangelisti e Silvia Serenari presentano ‘Exitus-Reditus’, trilogia audiovisiva realizzata in collaborazione con il musicista omonimo Nicola Evangelisti, nell’ambito della rassegna di arte sperimentale Exitime. L’opera, strutturata in tre momenti – ‘Quantum R-Evolution’, ‘Quadratum’ e ‘Quantum Flower’ – è un’esperienza immersiva che fonde videoarte e musica, costruendo un percorso meditativo tra luce, suono e spazio. Il progetto esplora la dinamica simbolica del passaggio dall’uno al tutto e ritorno, intrecciando la tensione dell’esistenza fisica con l’armonia di una visione cosmica. Le tre performance serali (alle 20,30- 21,30 e 22,30) trasformeranno l’antico spazio in un luogo di contemplazione visiva e sonora.