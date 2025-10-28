Ex consiglieri all’attacco: "Polo scolastico e case, cantieri mai partiti"

"Cosa sta succedendo nell’urbanistica di Sasso Marconi?". È la domanda con cui si apre la lettera aperta stilata da Achille Chillari e Marco Veronesi, ex consiglieri comunali eletti nella lista civica Dimmi per il mandato 2019-2024. "Una domanda – proseguono Chillari e Veronesi – che abbiamo posto più volte anche ai componenti l’attuale gruppo consiliare di minoranza Dimmi senza mai ottenere risposte chiare ed esaustive". Due i progetti che stanno a cuore ai due ex consiglieri comunali: l’area dell’ex stabilimento Alpha-Wassermann nella frazione di Borgonuovo e l’area dell’ex stabilimento Metalplast nel capoluogo di Sasso. "Due progetti – sottolineano Veronesi e Chillari – di grande spessore e di un notevole valore di investimenti, dati dal Pua (Piano urbanistico attuativo) e dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza). Cantieri che, stando alla normativa vigente, dovrebbero essere conclusi entro l’estate del 2026. E, allora, ci si chiede: com’è possibile che neanche a dieci mesi dalla scadenza di questi piani, nelle due aree citate si vedano solo grandi spianate di ghiaia e nessun segnale di inizio lavori? E si riuscirà entro le date stabilite a costruire il nuovo Polo scolastico, previsto nell’area dell’ex Metalplast, e portare a termine il progetto di rigenerazione urbana, noto come Pinqua (Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare), finanziato dall’Unione europea con il Pnrr, nell’area ex Alpha-Wasserman?". I due ex consiglieri alzano la voce e, a maggioranza e minoranza, chiedono di informare i cittadini sui cronoprogrammi di questi due cantieri. Ecco la replica del sindaco Roberto Parmeggiani: "C’è un ritardo sui cantieri aperti nelle aree ex Alfa Wassermann di Borgonuovo ed ex Metalplast. Sul cantiere della nuova scuola media il ritardo è dovuto all’allungamento dei tempi richiesti dalle opere di demolizione e bonifica e al conseguente aumento dei costi. Per il cantiere Pinqua di Borgonuovo è emersa la necessità di effettuare interventi non previsti ma necessari all’avvio delle opere, in particolare per quanto riguarda la bonifica bellica. Obiettivo: completare i cantieri come previsto dai progetti finanziati".

Nicodemo Mele