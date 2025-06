Ex Crb occupato, arriva la polizia

L’ex Cierrebi di via Marzabotto è stato occupato dal collettivo ’Bakkano’. Lo spazio abbandonato però è finito subito nell’occhio della polizia che ieri è intervenuta sequestrando diverse attrezzature musicali e identificando, per poi allontanare, decine di persone. Secondo le prime ricostruzioni l’obiettivo dei presenti, tra cui alcuni ex appartenenti all’area Xm24, era quella di organizzare un raduno musicale.

L’occupazione sarebbe dovuta essere temporanea, dai ieri a lunedì. Un’azione che si era sviluppata anche in segno di protesta contro i progetti, in accordo col Comune, della società spagnola GOfit, contro i quali si batte da tempo anche il comitato ’Salviamo il Cierrebi’. "L’attuale Ex Cierrebi – afferma il collettivo Bakkano sul proprio blog – verrà raso al suolo per costruire un cubone sportivo di cemento, circondato da parcheggi che copriranno gli attuali spazi verdi adiacenti. Un piano edilizio ad-ecomostrum poichè il Comune cambierà appositamente i vincoli cimiteriali previsti per la sua costruzione consentendo l’abbattimento di 39 dei 69 alberi presenti. Esattamente come sta succedendo all’edificio Ex Vivaio dall’altra parte del cimitero, precedentemente occupato e liberato dalla Vivaia tfq".

Erano previsti anche laboratori, banchetti, sport, pasti condivisi e altre attività ricreative. "Ringraziamo le forze dell’ordine per garantire la sicurezza di coloro che vivono intorno alla struttura. Ci auguriamo che lo stabile venga sgomberato quanto prima. Invitiamo il sindaco a fare con attenzione la sua parte per tutelare i tanti cittadini che vivono nella zona, visto quanto annunciato dai facinorosi che intendono utilizzare lo spazio a proprio piacimento. Chiediamo anche una ferma condanna di questo gesto da parte del primo cittadino e di tutti i gruppi di maggioranza", ha detto Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega.