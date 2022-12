Ex discarica, batosta sul Comune

E’ un accordo che costa caro alle casse del Comune di Valsamoggia, quello che l’altra sera ha avuto il via libera dal consiglio comunale chiamato a votare una proposta di transazione che vale 750mila euro e che mette la parola fine a un contenzioso che riguarda la gestione post-operativa della discarica di rifiuti speciali non pericolosi alla periferia di Bazzano. Una vicenda emersa nella seduta di consiglio a fine novembre su iniziativa del consigliere Giuseppe Falco (Forza Italia) che ha interrogato il sindaco sull’andamento della causa civile intentata dalla società Segesta-Servizi per l’ambiente srl, contro il Comune di Valsamoggia al quale il titolare della società che ha realizzato, gestito e post-gestito l’operazione, chiedeva un rimborso di un milione e settecentomila euro come corrispettivo delle spese sostenute nella gestione post-operativa. Dopo una prima fase nella quale l’amministrazione comunale aveva negato ogni possibilità di accordo si era arrivati a un confronto in tribunale a suon di perizie.

"Come indicato dall’Avvocatura civica metropolitana si è arrivati alla deliberazione di definire la controversia transattivamente per i rilevanti aspetti di interesse pubblico, alla tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini, e alla probabilità di soccombenza", disse il sindaco che nell’ultima seduta di consiglio dell’anno ha visto approvare dalla sola maggioranza la delibera di accordo. "E’ un pessimo esempio di cattiva amministrazione – ha commentato Falco, che ha fatto emergere la vertenza –. Il sindaco conosceva la vicenda dal 2018 e non ha mai informato il consiglio. Un comportamento grave che si aggiunge all’ostinazione con la quale l’Amministrazione si è rifiutata di chiudere bonariamente la questione nel 2017, quando la richiesta era di ‘soli’ 370mila euro".

g. m.