Ex discarica ricoperta di pannelli fotovoltaici La discarica di Galliera (Bologna) ha cambiato vita: da luogo di smaltimento rifiuti non pericolosi a produttore di energia da fonti rinnovabili grazie a due impianti di Hera. L'impianto di biogas e quello fotovoltaico producono 1,37 GWh/anno, sufficienti per 500 famiglie.