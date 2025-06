Ex fornace di Fiesso. Un caso di studio

Il Comune di Castenaso il 26 e 27 giugno sarà protagonista di un meeting internazionale nell’ambito del progetto Interreg PoLaRecCE, un’iniziativa di cooperazione europea per il recupero dei suoli agricoli contaminati o degradati. Il Comune partecipa come partner associato dell’Università di Bologna. Protagonista locale del progetto è l’area dell’ex fornace di Fiesso, oggetto di un importante intervento di bonifica concluso nel 2009. Nel gennaio 2025 sono stati eseguiti nuovi campionamenti sul sito per verificare lo stato del suolo e per sviluppare test replicabili in altri contesti simili. Giovedì 26 giugno alle ore 9.30, nella Sala del Consiglio, si terrà un incontro aperto alla cittadinanza.