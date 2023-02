Ex Hatù, sgombero nel girone dei dannati

Operazione congiunta di carabinieri e polizia locale ieri mattina nello stabilimento ex-Hatù di via Ronzani, a Casalecchio. Dopo le segnalazioni dei cittadini e la constatazione della porta sfondata che permetteva il viavai di senza fissa dimora e sbandati, con le prime luci del giorno le forze dell’ordine, affiancate dall’unità cinofila della polizia locale Reno-Lavino, hanno ispezionato tutti i locali della fabbrica abbandonata da ormai un ventennio.

Nel momento dell’ispezione, in uno degli ambienti al piano terreno c’era una sola persona: un magrebino già segnalato in diverse occasioni per la violazione dei divieti e la permanenza in strutture pubbliche e private sul territorio casalecchiese. L’uomo è stato prelevato e accompagnato in caserma dove gli è stato contestato il reato penale di invasione di terreni ed edifici privati. Gli agenti hanno poi constatato la situazione di degrado ambientale e igienico-sanitario nel quale vivono gli occupanti saltuari che ormai da anni si succedono negli ampi spazi dell’ex-Hatù: un pezzo importante del glorioso passato industriale della cittadina sul Reno destinato in tempi brevi ad essere abbattuto e rimpiazzato da un nuovo insediamento residenziale.

"Lo stato di degrado, inquinamento e sporcizia dell’area ex Hatu è preoccupante – osserva la capogruppo del centro destra Erika Seta –. Non solo per chi ci vive dentro abusivamente in condizioni inenarrabili ma anche per tutto il comparto abitativo circostante. Inammissibile che in centro cittadino permanga un’area di rifugio di soggetti non identificati, con tutto quello che ne consegue anche in termini di sicurezza. Il livello di furti, rapine e spaccio ci indica che è d’obbligo un serio controllo del territorio e dei soggetti che nell’ombra agiscono, e non è più ammissibile che il Comune consenta il permanere di un’area rifugio incontrollata e incontrollabile", attacca la consigliera d’opposizione.

L’assessore alla sicurezza Paolo Nanni spiega che, insieme allo sgombero e al controllo dello stabile, alla proprietà è stata richiesta la messa in sicurezza e la chiusura dei varchi di accesso: "Non è la prima volta che l’edificio viene controllato, e non sarà l’ultima – dice Nanni –. Ritengo assai poco probabile che questa persona o questo genere di frequentatori possano essere gli stessi che l’altra notte hanno messo in atto il tentativo di furto alla tabaccheria di via Ronzani".

Gabriele Mignardi