Ex Istituto Zoni occupato. Gli attivisti incontrano l’ateneo e la proprietà

Gli occupanti dell’ex Istituto Zoni in viale Filopanti 5A hanno incontrato i rappresentanti dell’Alma Mater e della proprietà. Un tavolo organizzato proprio dai ragazzi di ‘GlitcHousing’, progetto sostenuto dagli attivisti del Cua (Collettivo universitario autonomo), che ieri pomeriggio – durante un lungo incontro durato ore – hanno ricevuto Federico Condello, delegato dell’università per gli studenti, Massimo Golinelli (amministratore dell’ex Istituto Zoni) e Giuseppe Ghini, presidente della Fondazione Rui (proprietaria dell’immobile).

"Siamo felici, è andata bene – la sintesi delle attiviste di Cua all’agenzia ‘Dire’ –: tutte le parti hanno concordato sul fatto che l’emergenza abitativa in città è reale e servono delle soluzioni per gli studenti che non hanno un alloggio. La prospettiva è quella di rivedersi tra una settimana o 10 giorni per parlare di questo stabile, anche con la presenza di Er.Go".

L’intenzione, infatti, sarebbe quella di "proporre un progetto di convenzione tra la proprietà dello stabile ed Er.Go, affinché parte di queste stanze sia adibita ad alloggio pubblico".

L’ex Istituto Zoni, occupato da 10 giorni con il nome di ‘Student hostel’, è chiuso da anni. Due i piani su cui GlitcHousing intende intavolare la discussione per ridare vita allo stabile di cinque piani: il primo, spiegano dal Cua, "è quello di sistemare le 34 persone che vivono stabilmente" in viale Filopanti, a cui si aggiungono "quelle che passano qui uno o due giorni, ad esempio chi deve dare un esame e abita altrove, e a cui viene riservata una decina di stanze".

"Noi proporremo un progetto di convenzione tra la proprietà dello stabile ed Er.Go – aggiungono le attiviste –, affinché parte di queste stanze sia adibita ad alloggio pubblico per provare, sia pure in modo parziale, a risolvere il problema degli idonei non assegnatari di alloggio pubblico, che quest’anno vede dei numeri preoccupanti".

In attesa di capire come evolverà il confronto, concludono le attiviste, "siamo molto felici di non aver visto una criminalizzazione di chi lotta per il diritto alla casa, e auspichiamo che questo diritto venga anteposto ad eventuali azioni violente come uno sgombero". Per il momento nessun commento da parte dell’Alma Mater o dalle altre parti coinvolte, mentre sembra in programma per oggi un nuovo incontro sul tema, per illustrare i risultati del confronto di ieri.

Francesco Moroni