Ex-Kemet, è ancora crisi. Ipotesi cassa integrazione

Potrebbe ricominciare lunedì prossimo a Sasso Marconi, un altro lungo periodo di 13 settimane, la cassa integrazione alla Manz Italy: filiale locale con sede nello stabilimento ex-Kemet di via San Lorenzo dove i lavoratori temono di perdere il loro posto di lavoro in conseguenza del fallimento della casa madre: la multinazionale tedesca che qui produce macchine automatiche per la produzione di batterie e condensatori.

In questi mesi, il numero dei dipendenti è sceso dai 112 di dicembre ai circa novanta di oggi. Già nei mesi scorsi erano stati attivati gli ammortizzatori sociali, con una prima tranche scaduta a metà gennaio. Nei giorni scorsi poi è stato reso noto che una parte della capogruppo tedesca, con circa 330 dipendenti, sarà rilevata da Tesla. E questo nonostante la casa automobilistica con sede in Texas di proprietà di Elon Musk a gennaio abbia visto crollare le vendite proprio in Germania. Ma fra le attività e gli stabilimenti Manz che passeranno di mano a seguito di questo accordo non figura l’azienda di Sasso Marconi, per la quale si profila una vendita. Allo stato attuale infatti si sarebbero già fatte avanti due realtà imprenditoriali interessate a rilevarla.

g. m.