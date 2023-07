‘Ex libris’ firmati da artisti

Nicoletta

Barberini Mengoli

I libri esistono grazie all’autore e all’editore che, fino al Seicento, non era altro che lo stampatore. La funzione di entrambi è rivolta al lettore, principale fruitore ed organo di comunicazione del pensiero di cui il libro è l’espressione. Il lettore è sempre sconosciuto, se non, almeno fino all’Ottocento, se ne trovasse il nome sul manoscritto oppure applicato su una delle prime pagine con un foglietto ornato di fregi, simboli araldici, figurazioni simboliche. Questo foglietto veniva denominato ‘ex libris’ ed era stampato con tecniche xilografiche e calcografiche da artisti non sempre ignoti, anzi talvolta di prestigio. Esso merita attenzione in quanto costituisce una prova importante per la storia del volume, ma soprattutto per le ricerche araldiche e bibliografiche. L’origine degli ‘ex libris’ coincide in Italia con quella della stampa: Venezia, nel 1469, è la prima stampatrice. Il lettore era orgoglioso di ordinare agli artisti di apporre su questi foglietti il suo simbolo araldico o qualsiasi cosa che lo identificasse, come per esempio qualche caratteristica della sua personalità. Negli ultimi decenni l’interesse per gli ‘ex libris’ è accresciuto in tutto il mondo. Sono operanti in 33 nazioni 69 istituzioni tra musei e associazioni che svolgono una rilevante attività con congressi, seminari e conferenze, coinvolgendo anche collezionisti e rappresentanti di Musei. La partecipazione di questi ultimi è giustificata dal fatto che la presenza di ‘ex libris’ nella catalogazione dei volumi nelle biblioteche non era obbligatoria, perché le norme in vigore non la richiedevano. Ora, grazie ai cambiamenti, ciò è necessario. Anche per la nostra Biblioteca dell’Archiginnasio questi elementi sono importanti per la ricerca e per la relativa storia cittadina. Tra gli artisti che hanno realizzato ‘ex libris’ nel Novecento si ricordano: Umberto Sgarzi, Alessandro Cervellati e Pier Achille Cuniberti. Anche Olindo Guerrini, più noto con il nome di Lorenzo Stecchetti, rinomato poeta e saggista, se ne fece fare uno con scritto: Disce et ama (Impara e ama).