Ex Masini, avviso pubblico per l’uso esterno

Il Comune ha pubblicato l’avviso pubblico per la programmazione condivisa degli usi temporanei da attivare nelle aree esterne dell’ex Caserma Masini e per la definizione del relativo modello di gestione. Gli obiettivi del percorso di programmazione sono l’emersione, la verifica e la composizione degli usi temporanei degli spazi esterni alla Masini, di cui il Comune ha acquisito la disponbilità. In questo modo, durante il percorso, si individueranno le modalità più opportune per la gestione degli spazi anche avvalendosi della sperimentazione di approcci nuovi in grado di contemperare fluidità d’uso, piena accessabilità e sostenibilità economica nella collaborazione con l’amministrazione. Moduli consegnabili entro il 3 dicembre