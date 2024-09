Ex Masini, ecco il giardino temporaneo

Un nuovo vivaio urbano temporaneo all’ex Masini. Dopo il percorso collaborativo per la caserma dismessa in via Orfeo che, nonostante l’adesione di tante realtà (80), non ha portato risultati, il Comune tira dritto e presenta il progetto destinato a permettere "un utilizzo flessibile dell’area". L’obiettivo è anche "rispondere agli effetti del cambiamento climatico", creando dei piccoli polmoni verdi utili alla mitigazione del caldo. L’area sarà attrezzata come spazio accessibile attraverso un sistema di piazze e percorsi tra le nuove piante, per ora circa 130 alberi e 130 arbusti in vaso di differenti tipologie, forme e dimensioni: piante autoctone ed esotiche, specie adatte alla forestazione o ai giardini urbani, alberi da frutto di antiche cultivar locali, specie mediterranee, piante della tradizione rurale bolognese e curiosità botaniche. All’interno coesisteranno un laboratorio, orti rialzati e una ‘piazza’ dedicata al gioco. Da ottobre, poi, il vivaio si arricchirà con il progetto regionale ‘Mettiamo radici per il futuro’.

Per Raffaele Laudani, assessore all’Urbanistica, si apre "una nuova storia" per l’ex caserma, da portare avanti "con il coinvolgimento di molte delle realtà che avevano preso parte al percorso". Per Erika Capasso, delegata ai Quartieri e presidente della Fondazione Innovazione Urbana, le realtà che si erano interessate potranno ancora proporre attività, ma "senza responsabilità economiche e legali", con una gestione che resta in capo al Comune, ma vuole essere "totalmente

aperta e condivisa". Oggi, intanto, una prima assemblea pubblica, prima di alcuni eventi già fissati dalla Fondazione, in attesa di altre proposte per la costruzione del calendario.

Francesco Moroni