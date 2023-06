"Ex Masini, serate e ludoteca abusive"

All’ex caserma Masini, un tempo sede di Labas, oggi occupata da Luna, si susseguono serate e iniziative. Tutto, ovviamente, abusivo e senza controlli, oltre che a rischio sicurezza, viste le condizioni strutturali dell’immobile. "Ormai va in scena di tutto – dice il consigliere della Lega Matteo Di Benedetto –: dai pranzi a pagamento, con buona pace di chi paga le tasse e rispetta le norme igienico-sanitarie, e attività per bambini, senza alcun certificato di sicurezza. Pare addirittura che vengano affittate stanze all’interno dell’immobile occupato. Inconcepibile. In ultimo, sembra che, dopo aver tentato invano di allacciarsi abusivamente alle utenze, gli occupanti abbiano deciso di portare dentro l’immobile un generatore di corrente (a Diesel o benzina). Come può andare avanti una situazione del genere? Lo sgombero deve essere immediato. Tutte le istituzioni devono fare la loro parte, a partire dal Comune".