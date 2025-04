Ex Ogr e morti per amianto: "Le aree vanno bonificate"

"Ci battiamo per un Paese ad amianto zero. Serve una politica forte a livello internazionale perché venga messo al bando in tutto il mondo". È l’appello di Milco Cassano, presidente dell’associazione Familiari e Vittime Amianto Emilia-Romagna, durante la cerimonia organizzata davanti alle ex Officine Grandi Riparazioni di Bologna, in occasione della Giornata mondiale per le vittime dell’amianto. "Non possiamo agire sul passato, ma possiamo guardare al futuro e rinnovare la consapevolezza su questo tema", ha aggiunto Cassano.

E su quei cancelli chiusi di via Casarini 25, dove oggi campeggiano cartelloni con i volti delle vittime, è stata deposta una corona di fiori commemorativa. "Le vittime sono più di 350 – ricorda Salvatore Fais, ex operaio –. Il picco delle morti doveva arrivare nel 2015, poi nel 2018, e invece siamo ancora qui a parlarne. Bisogna agire: lo meritano i morti e lo merita anche chi oggi soffre per una malattia o per la perdita di un familiare".

La manifestazione si è poi spostata ai Giardini delle Popolarissime, sotto l’opera realizzata dagli alunni della scuola media De André e promossa dall’associazione culturale Artecittà. Il pannello racconta, attraverso immagini, la storia dell’amianto nelle officine ferroviarie di Bologna e le tragiche conseguenze dell’esposizione per chi vi ha lavorato. "L’opera è stata creata per far conoscere a tutti questa storia", spiegano Nadia Brandalesi, presidente dell’associazione e Giuseppe Parenti, responsabile artistico. "È fondamentale sensibilizzare la collettività. La nostra associazione racconta Bologna attraverso l’arte, e questa vicenda è importante sia come parte della storia economica cittadina, sia come monito sulla sicurezza nei luoghi di lavoro". Seguendo questo filone, Artecittà realizzerà con una nuova classe un fumetto con sei storie di morti sul lavoro per carenza di misure di sicurezza intitolato ’Di lavoro si deve vivere, non morire’.

"Lavoratori e famiglie meritano il sostegno della città – ha concluso l’assessore Raffaele Laudani –. Oggi ricordiamo le vittime e costruiamo valori per il futuro. Accanto alle Ogr è in corso un progetto di rigenerazione urbana: un punto focale per la trasformazione del quadrante ovest di Bologna. Bonificare queste aree è uno dei modi per ricordare le vittime. Restituire le Ogr alla città è un atto di giustizia".

Jasmine Catanese