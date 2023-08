Ex Pedretti, il gioco dell’oca dei progetti

Cambia la proprietà, cambia il progetto. Ennesimo colpo di scena nella lunga e travagliata storia urbanistica del centro di Casalecchio, ovvero dello spazio un tempo occupato dallo storico albergo ristorante Pedretti, nell’area che sta tra il Teatro comunale e la Casa della conoscenza.

Diciassette anni di discussioni, promesse disattese, accelerazioni solo apparenti con delibere successive, progetti e varianti, sullo sfondo di crisi economiche e immobiliari, e soprattutto con una collezione di rendering, disegni e ipotesi che hanno fatto discutere la città fino al punto fermo messo poco più di un anno fa con il ‘progetto Zanirato’ che ha portato a nove piani l’altezza del nuovo edificio a dominare una piazza ampliata dallo sviluppo in verticale e con l’ingombro visivo spostato sul lato di via Carducci. Ma chi pensava che il ‘ballo del mattone’ fosse terminato con la previsione fatta dall’assessore all’urbanistica Barbara Negroni di vedere all’inizio del 2023 l’avvio del cantiere, ora si deve ricredere. Dopo una trattativa durata diversi mesi, ormai è ormai ufficiale che la società Casalecchio Real Estate Srl, composta da un gruppo di imprenditori casalecchiesi del settore edile capitanati da Valerio Lermini, ha passato la mano alla società bolognese Tecnocem srl. Con la conseguenza che anche l’ultimo progetto firmato dall’architetto Claudio Zanirato è già stato cestinato. Proprietario nuovo, progetto nuovo.

Stavolta la firma è quella dello studio Luca Drago. Il nuovo disegno, il terzo in cinque anni, non è ancora stato reso noto, e ad ora si sa solamente che la ‘torre di Casalecchio’ resta di nove piani, e per un totale di 5mila metri quadrati di superficie. Non cambia neppure l’estensione dello spazio pubblico a terra, sul quale si concentra, come spiega l’assessore Negroni, l’attenzione dell’amministrazione comunale. "La prima valutazione la farà la commissione per la qualità urbana (presieduta dall’ex assessore all’urbanistica Ivanoe Castori, ndr) verosimilmente entro la prima metà di settembre, poi per la licenza passerà all’esame dell’ufficio tecnico", dice l’assessore, che esclude altri passaggi autorizzativi istituzionali.

"Lo scorso anno il consiglio comunale approvò il nuovo assetto urbanistico – prosegue Barbara Negroni – con lo spostamento di questo edificio moderno che romperà lo schema di edilizia povera del nostro centro a salvaguardia del cono visivo dalla Casa della conoscenza al Teatro e che amplia l’estensione dell’area a fruizione pubblica a terra con la formazione di una piazza verde, con il recupero delle acque, una scelta adeguata delle piante, con un occhio attento alla transizione ecologica".

Gabriele Mignardi