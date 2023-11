Ex Pedretti, sì al progetto. Lavori al via in primavera

Primo via libera, l’altra mattina a Casalecchio, per il nuovo progetto, che promette di essere il definitivo, dell’edificio di nove piani che sarà edificato al posto dello storico albergo ristorante Pedretti, in pieno centro, nell’area sulla via Porrettana che sta tra il teatro comunale Laura Betti e la Casa della conoscenza.

E’ cambiata la proprietà, è cambiato anche il progettista. Così la commissione per la qualità architettonica e del paesaggio presieduta dall’architetto Ivanoe Castori tre giorni fa ha espresso un preparere favorevole al progetto firmato dall’architetto bolognese Luca Drago (studio Lda), incaricato dall’impresa bolognese Tecnocem, che all’inizio dell’anno aveva acquisito l’area con le relative capacità edificatorie.

Cambiano il profilo, il disegno architettonico e i materiali, ma non cambiano i volumi e le caratteristiche dell’intervento fissate dall’ultima delibera di consiglio comunale. Nove piani (29 metri in altezza), 600 metri quadrati di ingombro sull’area, una galleria commerciale al piano terreno e gli otto piani sovrapposti di residenziale, con un porticato che richiama quello della dirimpettaia Casa della conoscenza. Oltre all’autorimessa sotterranea.

Con la novità di una ‘bolla’, ovvero di una costruzione ad uso commerciale di 100 metri quadri distaccata dal nuovo Pedretti nello spazio davanti al teatro. "Confidiamo di iniziare il cantiere già la prossima primavera e di concluderlo nel giro di due anni-annuncia Alessandro Cremonini, titolare di Tecnocem- Il progetto sposa l’idea di dialogare a fondo con il contesto, con la piazza, con il teatro e in generale con la vita del centro di Casalecchio. Proprio con l’idea di valorizzare la piazza e di rendere visivamente permeabile la percezione del nuovo costruito, che non è indifferente, il nuovo Pedretti è stato portato vicino alla Porrettana, spostato a ponente così da valorizzare la prospettiva verso il teatro. Se fosse stato un edificio di 20 piani si poteva parlare di ‘torre’ ma con queste altezze siamo in armonia con i palazzi vicini", aggiunge Cremonini mentre nell’illustrare il nuovo progetto e mentre lo studio Lda sta elaborando il dettaglio dell’esecutivo: "Useremo sistemi costruttivi ‘a secco’, con molto cristallo riflettente così da mimetizzare l’impatto con il riverbero del cielo, ma anche con la galleria centrale alta cinque metri che infila la prospettiva di teatro e biblioteca" aggiunge Luca Drago.

Gabriele Mignardi