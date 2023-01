Ex Saga Coffee, in arrivo la firma per gli ultimi due mesi di Cigs per i lavoratori

Un presidio (con le operaie in prima linea) che portò a salvare l’azienda. Domani dovrebbe arrivare la firma per la Cigs per cessazione (Evoca voleva chiudere a fine 2022 lo stabilimento di Gaggio) così da completare i 12 mesi previsti. Soddisfatto Primo Sacchetti della Fiom (foto) che sulla Saga Coffee ha scritto il libro "La scalata del’Everest in ciabatte": "Auspichiamo l’ok a questi due mesi di cassa integrazione. Entro il primo marzo dovrebbero entrare in Gaggio Tech (la nuova Saga Coffe, ndr) i restanti 87 lavoratori sui 137 totali". "Bene la convocazione del ministero. Entro febbraio ci sarà un tavolo in Regione per stabilire le regole della piena occupazione", conclude Vincenzo Colla, assessore regionale al Lavoro, che ha seguito passo passo tutta la vertenza Saga. ros. carb.