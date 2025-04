Ex Saga: Evangelisti e la Fiom chiedono l’intervento di Urso

"La Regione valuti il supporto esterno del ministero per la vertenza Gaggio Tech". Esordisce in questo modo la consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Marta Evangelisti, invocando all’assessore regionale al Lavoro Giovanni Paglia "l’opportunità di formalizzare una richiesta del territorio regionale all’unità di crisi del Mimit, guidato dal ministro Adolfo Urso", sottolinea Evangelisti. L’ex Saga Coffee, che oggi vede impiegati circa 130 dipendenti, "non dovrebbe pagare le scelte sbagliate compiute da altri", continua Evangelisti.

Per questo, "pur consapevoli della mancanza di una competenza diretta (la direttiva ministeriale prevede un intervento solo per aziende con almeno 250 dipendenti, soglia al di sotto della quale la competenza è regionale, ndr), vista la gravità della situazione, che coinvolge nuovamente molte famiglie del territorio, e a seguito di un’interlocuzione con il Mimit, la questione verrà posta all’attenzione di Urso", ribadisce la consigliera meloniana. Contestualmente, "chiederemo conto alla Regione dei finanziamenti erogati e di come possano essere recuperati", conclude.

A Evangelisti risponde Primo Sacchetti, segretario organizzativo regionale della Fiom-Cgil. "Anche la Fiom è attiva sul tema. Abbiamo già richiesto un aiuto esterno direttamente al ministro Urso, in un collegamento televisivo avvenuto diverse settimane fa, e avvisato la Regione di questa possibilità", dice. Il 15 aprile verranno svelati i 25 nomi, tra gli operai, che lavoreranno per il socio Melocchi. Inoltre, "a maggio inviteremo il ministro a un’iniziativa che si terrà all’interno dei cancelli della Gaggio Tech", annuncia Sacchetti. Sulla vicenda è intervenuto anche il consigliere regionale dei 5 Stelle, Lorenzo Casadei con un’interrogazione alla giunta.

Giovanni Di Caprio