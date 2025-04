Ex Saga, i dipendenti in trincea: "L’impegno di tutti dà speranza"

Un piccolo spiraglio di luce, ma non è finita. È questo il sentimento dei lavoratori coinvolti nella vertenza Gaggio Tech. "Bene l’impegno preso dalla famiglia Melocchi che prevede la ricollocazione immediata di 25 lavoratori del reparto lamiera presso la società Minifaber", ma occorre "salvare anche i restanti dipendenti per non rendere vano ogni sforzo", riferiscono gli intervistati. All’interno dei cancelli della ditta di Gaggio, sono diversi gli operai radunatasi ieri mattina per l’assemblea sindacale: "L’umore non è dei migliori ma è una buona speranza – afferma Tonino Pecorella –. Rispetto al passato c’è meno fiducia, ma proviamo a rimanere positivi".

Ai sindacati e ai dipendenti non basta la proroga della cassa integrazione per i restanti 105 dipendenti e la messa in sicurezza di 25 persone. La possibilità che emerge è che altri operai potrebbero essere richiamati dalla cassa integrazione per ampliare le operazioni nel caso in cui dovesse aumentare la mole di lavoro. La paura, però, è tornata dopo tre anni dall’ultima vertenza. "Ci è crollato il mondo addosso. L’unione di tutti gli attori coinvolti ci rincuora e ci dà motivo di pensare che tutto si risolverà in modo positivo", continua Pecorella. Infatti, "in questo momento potevamo essere tutti a casa, se restiamo a galla è grazie al lavoro del liquidatore Berti, dei sindacati, delle istituzioni e di Melocchi", ringrazia Pina Mangone.

La lista delle 25 persone che entreranno in Minifaber ancora non è stata redatta. "Vedremo chi saranno, auspicando che possano aumentare in futuro. Teniamo accesa la scintilla, noi vogliamo continuare a lavorare in Appennino e avere una nostra dignità", specifica Mangone. Un destino complesso, quello dell’ex Saga Coffee, dopo la messa in liquidazione del socio di maggioranza Triulzi. "Siamo in una situazione peggiore rispetto a tre anni fa", evidenzia Francesca Cappelli. Anche per lei è un bene l’accordo con Minifaber ma la "preoccupazione resta. Dentro l’azienda il clima è pesante e tanti sono gli interrogativi tra i corridoi", dice. Inoltre, "Io e mio marito lavoriamo in Gaggio Tech, il timore di perdere tutto è tanto", afferma.

Perciò non sono sufficienti "il senso d’appartenenza e l’orgoglio mostrato dai lavoratori", riferisce la Fiom: "Il coraggio non deve essere scaricato solo sulle loro spalle", richiama il delegato Fiom-Cgil Primo Sacchetti, rivolgendo un appello alla migliore imprenditoria bolognese e alle istituzioni. "Mettete in campo le vostre energie e le vostre capacità", chiude Sacchetti.

Giovanni Di Caprio