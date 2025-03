Ex Saga in liquidazione. I dipendenti disperati: "L’azienda ci ha tradito"

GAGGIO MONTANO"Tradimento" è un termine che implica una decisione forte. In questo "inganno", però, sono ancora inspiegabili le giustificazioni di una disposizione così veemente per tutti i vari attori coinvolti. Per questo, invece, risulta essere comprensibile la reazione degli oltre 130 lavoratori coinvolti nella disputa della Gaggio Tech srl.

Queste sono le ‘idi di marzo’ degli operai di Gaggio. Infatti a pagarne le conseguenze di questa messa in liquidazione dell’azienda, quindi di questa sorta di immaginario ‘cesaricidio’ di inizio marzo, saranno proprio i lavoratori dell’industria con sede nell’appennino: "Un attacco vile e meschino", descrive senza mezzi termini Primo Sacchetti di Fiom-Cgil. Non è servita a far cambiare idea all’azienda l’assemblea svoltasi ieri mattina in un clima di sbigottimento e condanna. "Un atto scellerato che determinerà una situazione complessa per gli operai e per tutto il territorio appenninico", continua Sacchetti.

Si aggiunge anche un altro fatto: "Il socio di minoranza di Gaggio Tech, Melocchi – che ha manifestato la volontà di proseguire il progetto e al quale noi dichiariamo la nostra disponibilità a un confronto per il salvataggio –, non è stato informato di questa messa in liquidazione. Una scelta, quindi, presa solamente dall’azionista di maggioranza, Triulzi – sottolinea –. Quest’ultimo ha tradito i lavoratori e le lavoratrici a soli tre anni dal suo impegno per il rilancio della Saga Coffee". Contatti con la proprietà, peraltro, non ce ne sono stati: "Abbiamo appreso questa decisione dai legali di Triulzi", dice Sacchetti.

È quasi commossa nel suo racconto Pina Mangone: "Ci hanno pugnalato alle spalle". È un "gesto vile e meschino – sostiene Mangone –. Ha compiuto tutto di nascosto e ci ha messi in mezzo a una strada. Siamo senza una sicurezza, oltre che senza stipendio. Andare avanti così è dura". Nel 2022, dopo un presidio di oltre 100 giorni, è stato trovato l’accordo per far ripartire l’azienda. "Abbiamo l’umore sotto le scarpe. Credevamo davvero in questo progetto nel quale ci siamo imbarcati – argomenta Tonino Pecorella –. Capisco che il momento lavorativo non sia roseo, ma avevamo appena concordato un anno di cassa integrazione". Anche a Pecorella, come tutti gli altri lavoratori, è "crollato il mondo addosso. Continuerò ad andare avanti e confido nell’aiuto delle nostre istituzioni".

Un fulmine a ciel sereno e uno choc per tutti. "Mai avrei pensato che saremo arrivati a questo. È uno degli scenari peggiori che si potevano prospettare – lo afferma Rudi Pesci ancora scosso da quanto accaduto allo stabilimento di Gaggio –. C’è stato qualche screzio con la proprietà nell’ultimo periodo, ma non avrei creduto in una possibile cessazione delle attività. Ora non ci resta che la speranza".

Il pensiero di Pesci si sposta sul futuro: "Sono curioso di comprendere le ragioni di questa decisione, l’incontro di venerdì in Regione sarà importante. Noi di montagna siamo gente forte, supereremo anche questa", sottolinea. Inoltre "i lavoratori in assemblea, vista la stima acquisita nella vertenza Saga Coffee, hanno chiesto la presenza agli incontri del vicepresidente Vincenzo Colla", annuncia Sacchetti di Fiom.

Giovanni Di Caprio