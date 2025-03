Ex Saga, oggi vertice sugli ammortizzatori

Un altro passo in avanti verso la risoluzione della vertenza Gaggio-Tech. Questo pomeriggio, alle 14.30, è previsto un incontro ‘tecnico’ all’interno degli uffici regionali tra i delegati dei sindacati, il liquidatore Mattia Berti e i legali dell’azienda di Gaggio. L’oggetto principale sul tavolo della vertenza è la continuità degli attuali ammortizzatori sociali per salvaguardare i 131 dipendenti della ditta dell’Appennino, ora in liquidazione, dopo la decisione del socio di maggioranza Alessandro Triulzi della Tecnostamp.

In viale Aldo Moro verranno ribadite le istanze già presentate all’assessore al Lavoro Paglia e al vicepresidente Colla, nella riunione di venerdì scorso con i diversi soggetti protagonisti della vertenza. E quindi: continuità salariale e dell’attuale ammortizzatore sociale; guadagnare tempo al fine di individuare una soluzione che preservi l’occupazione e l’attività produttiva. Una corsa a tempo per salvare non solo la Gaggio-Tech ma anche una parte importante del tessuto economico di questa fetta di territorio.

g. d. c.